Nicht mehr Sina? "Ex on the Beach"-Phillip küsst andere Frau

Bei Ex on the Beach bahnt sich das erste Liebesdreieck an! Eigentlich hatten Sina Elisa und Phillip Mandla Gefallen aneinander gefunden und gingen bereits am ersten Abend auf Tuchfühlung. Dass sowohl Sinas Ex, Ryan Wöhrl, als auch Philipps Ex, Elli, in der Villa waren, störte die beiden währenddessen nicht weiter. Nun vergnügt er sich jedoch mit einer anderen Frau aus der Villa der Verflossenen: Natali. Zusammen mit der Blondine verlässt er ziemlich unerwartet die Gruppe, um ihr still und heimlich näherzukommen. Im Whirlpool intensivieren Phillip und Natali schließlich die Zärtlichkeiten und knutschen heftig miteinander rum.

Sina bekommt die Szenerie mit und ist nicht sonderlich begeistert von Phillips Aktion. "Mich fuckt das ein bisschen ab, dass man nicht mal Bescheid geben kann. Da ist ja jetzt auch nicht viel dabei, wenn man mal kurz sagt: 'Hey, ich bin kurz oben mit ihr'", macht die Beauty ihrem Ärger Luft. Obwohl sie nach eigenen Aussagen "entspannt" sei, findet Sina sein Verhalten "respektlos". Zudem bezweifelt die Reality-TV-Bekanntheit, dass Phillips Interesse an der Blondine echt ist: "Keine Ahnung, ob er wirklich Bock auf Natali hat, weil ich ihn bisher auch noch nicht mit ihr flirten sehen habe. Kann sein, dass er mich eifersüchtig machen möchte."

Damit könnte sie ins Schwarze getroffen haben! Nachdem Sinas Ex Ryan als Erster die Villa der Verflossenen verlassen musste, reagierte die Brünette sichtlich geknickt. Obwohl sie eigentlich kein Interesse mehr an dem Sunnyboy hatte, stimmte sie der Exit traurig – und das gefiel Phillip wohl überhaupt nicht. "Ist sie traurig, weil sie vielleicht auf ein Comeback gehofft hat?", fragte er sich im Gespräch mit Natali und fühlte sich durch die Reaktion der Blondine anscheinend bestätigt. Daraufhin wollte er den Spieß wohl umdrehen und versuchte sein Glück bei Natali – mit Erfolg. "Vielleicht hat Sina mal 'ne Retourkutsche verdient", erklärte der Casanova im Interview.

