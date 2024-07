Diese Frauen müssen die "Ex on the Beach"-Villa verlassen!

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach zeigt das Terror-Tablet keine Gnade! Dieses Mal haben die Männer die Qual der Wahl: Nadja und Alina oder Alessa (27) und Jeanine (27) – welches Frauen-Duo muss seine Siebensachen packen und sofort die Heimreise antreten? Die Entscheidung der Männer fällt einstimmig auf die besten Freundinnen Nadja und Alina. Somit müssen Christians Ex-Freundinnen die Villa nach einem eher kurzen Vergnügen schon wieder verlassen.

Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Während die Singles einen entspannten Tag in der Villa genießen, ertönt erneut das Lachen des Grauens. Das Terror-Tablet hält noch einen weiteren Hammer für die Teilnehmer bereit. Natali, Elli und Paddy müssen an den Strand, wo einen von ihnen eine eher weniger erfreuliche Begegnung erwartet. Die Frauen können erst mal aufatmen, denn bei dem Neuzugang handelt es sich um Paddys Ex Edda. Und die ist gar nicht gut auf ihren Verflossenen, den sie aus der vergangenen Staffel Are You The One? kennt, zu sprechen. Sie wirft Paddy vor, ihrer Freundin Lina, die ebenfalls bei der Datingshow dabei war, genau die gleiche Nachricht wie ihr geschickt zu haben. Er gibt daraufhin sogar zu, ein falsches Spiel mit der Blondine gespielt zu haben. Bei einem Date bekommen die beiden die Chance, sich auszusprechen.

Als das Terror-Tablet das Date von Edda und Paddy ankündigt, hat es noch einen weiteren Schock auf Lager. "Natali, du fliegst jetzt nach Hause", liest Elli fassungslos vor. Auch die übrigen Teilnehmer sind zutiefst betroffen von Natalis Rausschmiss. Vor allem Phillip ist traurig über den plötzlichen Exit. "Ja, ich hatte mit ihr hier so die beste Zeit. Ein bisschen schade, sehr schade sogar", sagt er betrübt. Auch Sharon und Elli können ihre Emotionen nicht zurückhalten und vergießen ein paar Abschiedstränen.

RTL Edda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Natali, "Ex on the Beach"-Kandidatin

