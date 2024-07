Karina Bauer packt aus: Das lief wirklich mit Phillip Mandla

Fans munkelten, dass sich Karina Bauer und Phillip Mandla heimlich daten. Jetzt bringt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Licht ins Dunkel und verrät gegenüber Promiflash, was an den Liebesgerüchten wirklich dran ist. "Wir hatten eine ernste Kennenlernphase. Die ging zweieinhalb Monate und wegen der Distanz hat man sich nicht oft gesehen, aber wenn, dann mehrere Tage am Stück." Wie die Blondine weiter ausplaudert, sei es sogar richtig gut zwischen ihnen gelaufen.

Dabei blieb es jedoch nicht: "Es ist aber in die Brüche gegangen, weil er bei einer Frau Bilder kommentiert hat." Bei dieser Dame soll es sich laut Karina um Natali von Ex on the Beach handeln. Die Fotos im Netz habe er mit Kosenamen kommentiert. "Als Ausrede kam, dass es nur eine Freundin ist", erklärt die Blondine. Das glaubt sie ihm jedoch nicht, weshalb Karina auch nichts mehr von ihm wissen will: "Der Phillip ist in meinen Augen ein Lügner und steht nicht zu dem, was war, egal in welcher Hinsicht." Nach all dem, was zwischen ihnen vorgefallen ist, verspüre die Reality-TV-Bekanntheit nur noch Hass für ihn.

Aufmerksame Fans der Realitystars hatten zuletzt Parallelen zwischen ihren Storys im Netz bemerkt. Beide posteten immer wieder Videos, auf denen ein ähnlicher Hintergrund zu sehen ist. Zu den Spekulationen haben sich beide zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht geäußert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Phillip derzeit noch bei seiner Liebesreise bei "Ex on the Beach" zu sehen ist.

Instagram / _carry_iwanowa_ Karina Bauer auf dem Parookaville-Festival 2023

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

