Oliver Pocher und Ex Amira sind offiziell geschiedene Leute

Fast fünf Jahre waren Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) miteinander verheiratet. Nun ist es amtlich: Die Scheidung des Komikers und der Moderatorin ist durch. "Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden", schreibt der zweifache Vater auf Instagram zu einem Throwback-Foto, das ihn und Amira bei ihrer Hochzeit zeigt. Olli fügt hinzu: "Schade… Ich dachte, es hält für immer (länger)."

Im vergangenen Jahr wurde immer wieder darüber spekuliert, dass sich die beiden in einer Ehekrise befinden könnten. Im August 2023 gaben der 46-Jährige und die gebürtige Österreicherin dann tatsächlich ihre Trennung voneinander bekannt. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", bestätigte Amira damals in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!".

Während der Entertainer offiziell als Single durchs Leben geht, hat seine Ex-Frau ihr Herz bereits an einen neuen Mann verschenkt: an den Moderator Christian Düren (34). Erst im Juli verriet Olli in einer Folge seines "Die Pochers! Frisch Recycelt"-Podcasts, dass die neue Beziehung seiner Ex "verletzend" für ihn sei. Seither holt das einstige Paar immer wieder zu öffentlichen Seitenhieben aus. Im Netz machte sich der Komiker zuletzt über sie lustig, indem er Amira als "fett" betitelte.

Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

Oliver Pocher, Comedian

