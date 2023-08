Nach Krise: Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt!

Alles aus und vorbei! Vor einigen Wochen waren hartnäckige Gerüchte bezüglich Oliver (45) und Amira Pochers (30) Ehe aufgekommen. Nur kurze Zeit später bestätigten der Comedian und die Moderatorin: Sie stecken tatsächlich in einer Ehekrise. Auch über eine mögliche Trennung sprachen die zwei bereits – und dass sie im Fall der Fälle trotzdem ein Team bleiben wollen. Und jetzt ist genau das eingetreten: Oliver und Amira haben sich getrennt!

Bild liegt wohl ein Ausschnitt der noch nicht veröffentlichten Podcastfolge des Noch-Ehepaares "Die Pochers!" vor. Darin sprachen sie zunächst über die TikTok-Stars Lisa und Lena (21), die seit einiger Zeit beruflich getrennte Wege gehen. "Trennung ist doch ein schönes Stichwort", beginnt Oliver dann. Nach kurzer Diskussion über die Überleitung verkündet Amira: "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt." Sie fügt hinzu, dass die beiden hoffen, dass sie das schaffen und weiterhin ein Team sein werden. Auch der Podcast soll bestehen bleiben.

In einer älteren Podcast-Folge sprachen die beiden über die Anfrage einer TV-Show, in der sie ihre Ehekrise hätten vermarkten können. "Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: 'Ja, klar – für das Geld können wir uns da reinsetzen'", regte sich Amira auf. Oliver war da allerdings anderer Meinung: "Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen."

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

