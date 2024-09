So herrlich normal lebt TV-Star Doreen Steinert ihren Alltag

Doreen Steinert (37) gehört seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern der deutschen TV-Welt. Beim AEDT-Sommerfest verriet sie im Interview mit Promiflash, dass sie trotz ihres Bekanntheitsgrades ein ganz alltägliches Leben in Berlin führe. "Ich fahre gerne Fahrrad, ich lese gerne, ich bin ein ganz normaler Mensch", stellte die Popstars-Bekanntheit klar. "Ich gehe zum Sport, ich trinke mal einen Kaffee, dann arbeite ich und dann muss ich abends auf solche Events und umsonst Alkohol trinken und so hübsche Menschen anschauen", plauderte sie lachend weiter.

"Es ist schon anstrengend, man hat es nicht leicht", scherzte sie. Die Blondine stellte aber klar: "Am Ende des Tages sind auch die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ganz normale Menschen." Die 37-Jährige sei sich bewusst, dass sie viele Leute auf der Straße erkennen. Trotzdem werde die Reailty-TV-Bekanntheit meistens in Ruhe gelassen. "Ich werde wahnsinnig oft erkannt, aber gar nicht mal so oft angesprochen. Ich habe auch manchmal sogar eine Autogrammkarte, aber die [Fans] trauen sich nicht oder sie wollen es auch nicht. Ich will mich ja dann auch nicht aufdrängen, wenn sie kein Foto mit mir wollen."

Obwohl Doreen ein so herrlich normales Leben führt, sorgte sie im Laufe ihrer Fernsehkarriere schon für so einige Schlagzeilen. Bekannt wurde die Sängerin durch ihren "Popstars"-Sieg im Jahr 2004 – daraufhin schaffte sie es mit ihrer Band Nu Pagadi in die Charts. Von 2005 bis 2012 war sie mit der Rapplegende Sido (43) liiert. Durch ihr extrovertiertes Auftreten und ihre polarisierende Art blieb sie auch nach der Trennung im Gespräch – diese verhalf ihr 2022 schließlich auch zum Einzug ins Promi Big Brother-Haus. Ein Format, das laut Doreen von TV-Persönlichkeiten wie ihr lebe. Dass inzwischen auch Social-Media-Stars daran teilnehmen, findet die Sängerin überhaupt nicht gut. "Ihr habt genug Plattformen, finde ich. Da die jetzt auch mit hereinzunehmen, da weiß ich nicht, ob das irgendwie so einem Promi gegenüber unfair ist", beschwerte sie sich im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash.

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im April 2022

Getty Images Doreen Steinert und Sido im März 2009

