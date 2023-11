Doreen Steinert findet Yeliz Koc für Promi BB zu langweilig!

Ob die Zuschauer anderer Meinung sein werden? Am 20. November geht es für zwölf Stars in den berühmt-berüchtigten Container von Promi Big Brother. Eine von ihnen ist Yeliz Koc (29), die das hohe Preisgeld abräumen möchte. Einige Promis wie Tara Tabitha (30) reagierten auf die Teilnahme von Jimi Blue Ochsenknechts (31) Ex hellauf begeistert. Doch dieser Ansicht sind längst nicht alle: Doreen Steinert findet Yeliz zu langweilig!

Auf dem Geburtstag von Micaela Schäfer (40) plauderte die 36-Jährige mit Promiflash und erklärte, dass sie bei der Influencerin keinen großen Unterhaltungswert sehe. "Ich weiß nicht, ob sie nur auffällt, wenn man sie so ein bisschen piesackt. Ich finde sie ansonsten langweilig, ehrlich gesagt", schilderte Doreen (36). Dennoch sei die Sängerin davon überzeugt, dass Yeliz bei Promi BB polarisieren wird.

Doreen weiß, wovon sie spricht, denn die Ex von Sido (42) war vergangenes Jahr Teil der Jubiläumsstaffel gewesen. Kurz vor Schluss musste die Blondine den Container verlassen – in der Show sei sie an ihre Grenzen gekommen. "Es war härter, als ich dachte. [...] Ich war einfach unglaublich müde. Wir haben jeden Tag superwenig geschlafen und standen den ganzen Tag unter Anspannung", hatte Doreen Promiflash verraten.

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im September 2022

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, 2021 in Berlin

