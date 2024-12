Doreen Steinert würde nie wieder für die Liebe umziehen

Vergangenen Samstag gab die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin Doreen Steinert (38) preis, was sie auf keinen Fall nochmal in einer Beziehung tun würde. "Also generell würde ich meine Wohnung weder für einen Mann noch für eine Frau aufgeben. Ich würde das nie wieder tun", betonte die Sängerin exklusiv gegenüber Promiflash. In der Vergangenheit war sie bereits ganze dreimal für einen Mann umgezogen und damit sei jetzt Schluss!

"Ich schließe es nicht kategorisch aus, sich zusätzlich noch eine Wohnung gemeinsam zu nehmen, aber meine Wohnung würde ich nicht mehr aufgeben", fuhr die Ex-Freundin von Sido (44) fort. Vor zwei Jahren outete sie sich live im TV als bisexuell. Dort äußerte sie sich dazu, dass Frauen ihr komplizierter vorkommen als Männer. Auch im Interview mit Promiflash blieb sie bei dieser Meinung: "Ich finde, dass Frauen wesentlich anstrengender sind. [...] Wenn sie vom Typ her ist wie ich, dann würden wir ja gar nicht mehr aus dem Bad herauskommen."

Trotz ihres Empfindens gegenüber Frauen machte sie beim Thema Liebe keinen Unterschied. "Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte. Ich würde mir immer irgendwie die Freiheit lassen wollen, beides haben zu können", erwähnte sie damals offen im TV. Für sie sei jeder Partner okay, solange sie eben ihre eigenen vier Wände behalten könne. Gegenüber RTL verriet sie, welcher Typ Mensch sie insgeheim ganz besonders beeindruckt: "Ich stand schon immer auf Nerds." Am wichtigsten neben ihrer Wohnung ist ihr aber, dass "ihr Partner sie einfach liebt, wie sie ist".

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Oktober 2022

Getty Images Doreen Steinert und Sido im März 2009

