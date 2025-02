Exen wohnen zusammen: Doreen Steinert hat Mitleid mit Sido

Sido (44) hat sich 2024 von seiner Partnerin getrennt. Während eines Weihnachtskonzerts verriet der Rapper, dass er aktuell als Single durchs Leben geht. Besonders brisant: Seine Ex-Partnerin Georgina Stumpf brachte vor wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Nach der Trennung zog Georgina zu Charlotte Würdig (46), die von 2012 bis 2022 mit Sido verheiratet war. Beide Frauen teilen sich nun eine WG – eine Situation, die Sidos andere Ex, die Sängerin Doreen Steinert (38), "einfach zu viel" findet.

In einem Interview mit RTL äußerte sich Doreen zu der pikanten Wohnkonstellation und zeigte dabei Mitgefühl für den Rapper: "Der Arme. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen", betonte sie. Gleichzeitig erklärte sie, dass sie persönlich mit solch einer Situation niemals zurechtkäme. "Wenn ich mir vorstelle, dass mein Ex sich mit meinem anderen Ex zusammentut und die jetzt den ganzen Tag zusammen chillen. Also, mir wäre das ein bisschen zu viel." Über ihr eigenes Liebesleben sagte die Sängerin: "Ich rede hier nicht über meinen Beziehungsstatus, weil, wie ich immer zu sagen pflege: Wenn du nicht sagst, dass du mit jemandem zusammen bist, dann musst du auch nicht sagen, dass du dich getrennt hast."

Doreen war 2005 bis 2012 mit Sido zusammen und sogar zwei Jahre lang mit ihm verlobt. Dass die beiden Ex-Frauen des Rappers nun zusammenleben, überrascht nicht nur Doreen. Die Charlotte-Georgina-WG sorgt für Gesprächsstoff – vor allem im Hinblick darauf, wie eng die Verbindung innerhalb dieser ungewöhnlichen Konstellation scheint. Wie es mit den beiden Frauen und dem Rapper in Zukunft weitergeht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / giageorgina Georgina Stumpfs Nachwuchs, Dezember 2024

