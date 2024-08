Nach Dschungel: Jetzt packen Realitystars über Giulia aus

Für Giulia Siegel (49) war an Tag 11 des Allstars-Dschungelcamps Schluss – was einige ihrer Mitcamper und viele Zuschauer durchaus erfreute. Die DJane war während ihrer Zeit im Camp mit vielen angeeckt und hatte sich besonders durch einen Streit mit Kader Loth (51) keine Freunde gemacht. Wie es scheint, gibt es auch außerhalb des Dschungels so manche Realitystars, die von Giulia nicht besonders angetan sind. Auf dem AEDT-Sommerfest spricht Promiflash beispielsweise mit Xenia Prinzessin von Sachsen (38), die erklärt, ihre eigenen schlechten Erfahrungen mit Giulia gemacht zu haben. "Sie kam ungefragt zu mir und hat gesagt: 'Du musst dir ganz dringend die Schlupflider machen lassen'", verrät sie und fügt hinzu: "Ich glaube, es ist ihr egal und [...] dass sie immer sagen wird, das ist ihre Meinung und es ist ihr Recht, ihre Meinung zu sagen. Aber es ist nicht ihr Recht, etwas zu sagen, was andere verletzt."

Die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin sagt abschließend, dass sie das Verhalten der 49-Jährigen als "übergriffig und eklig" empfunden habe. Damit kann sie sich Sanja Alena (32) anschließen, die 2020 als Verführerin eine Staffel Temptation Island V.I.P. gemeinsam mit der Tochter von Ralph Siegel (78) und ihrem Partner Ludwig Heer (43) gedreht hatte. "Sie zeigt ihr wahres Gesicht, wer sie wirklich ist, manipulativ, würde ich sagen. Sie ist halt nicht der Mensch, für den sie sich ausgibt", betont sie gegenüber Promiflash.

Und auch TV-Bekanntheit Michelle Monballijn findet, die Reaktionen auf Giulias Verhalten in der Öffentlichkeit seien völlig selbstverschuldet. "Giulia ist so lange im Geschäft und muss auch wissen, was ausgestrahlt wird", erläutert die Ex-Frau von Mike Cees. Doreen Steinert (37) sieht das hingegen anders: Die Sängerin meint, der Schnitt habe ein schlechtes Licht auf die Münchenerin geworfen. "Ich glaube, so wie es im Dschungel aussieht, ist es gar nicht abgelaufen. So viel Unsinn kann nicht nur eine Giulia Siegel von sich geben, oder?", vermutet sie im Interview mit Promiflash.

RTL II Xenia Prinzessin von Sachsen am "B:Real"-Set

ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

