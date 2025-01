Doreen Steinert hat den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen

Realitystar Doreen Steinert (38) kann heute auf eine erfolgreiche Karriere in der Unterhaltungsbranche zurückblicken – ihr Privatleben hingegen ist geprägt von schlechten Erfahrungen. Die Sängerin stammt ursprünglich aus schwierigen Familienverhältnissen, die sie schon früh prägten. Sie zog bereits mit 17 Jahren von zu Hause aus und distanzierte sich von ihrer toxischen Mutter. Gegenüber RTL reflektiert sie: "Es war relativ schnell klar, dass meine Mutter keine Mutter ist und auch nicht Mutter sein wollte. Sie war mit der Aufgabe vollständig überfordert."

Doreen erinnert sich daran, dass ihre Kindheit und Jugend geprägt waren von Gewalt, Alkohol und Manipulation seitens ihrer Mutter. Nach der Trennung von ihrem Mann sah die verlassene Frau sogar die Schuld bei ihrem Kind, was Doreen heute noch zu schaffen macht. Inzwischen distanzierte sich die 38-Jährige auch von dem Rest ihrer Familie, da unter anderem mit ihrem Vater kein wertschätzendes Miteinander möglich war. Ihr Ultimatum "Ab jetzt geht ihr mit mir respektvoll um oder gar nicht!" sorgte endgültig für ein familiäres Zerwürfnis.

Auch in der Liebe war es bisher eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin war eine Zeit lang mit dem Rapper Sido (44) liiert, doch daraus wurde nichts. Rückblickend auf ihre früheren Beziehungen weiß Doreen heute, worauf sie verzichten möchte. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie vollkommen ehrlich: "Also generell würde ich meine Wohnung weder für einen Mann noch für eine Frau aufgeben. Ich würde das nie wieder tun." In der Vergangenheit zog Doreen ganze dreimal für einen Mann um, doch in Zukunft schließt sie dies wohl aus.

Getty Images Sängerin Doreen Steinert

Getty Images Sido und Doreen Steinert im Dezember 2011

