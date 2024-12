Doreen Steinert findet: Leyla ist "nicht die hellste Kerze"

Doreen Steinert (38) nimmt kein Blatt vor den Mund. Bei der Eröffnung von Kader Loths (51) Beautysalon plaudert das einstige Nu-Pagadi-Mitglied mit Promiflash über die vergangene Promi Big Brother-Staffel und hat einiges zu sagen. Dass sich Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) am Ende durchsetzte, hat Doreen nicht überrascht: "Es gewinnt immer der oder die, die dem Volk am nächsten ist, mit denen sich die Menschen identifizieren können. Sie ist sympathisch, aber sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte." Ein böser Seitenhieb gegen eine TV-Kollegin? Wohl kaum – Doreen betont, genau darin liege Leylas Sympathiefaktor begründet. "Leyla ist so süß, die Maus", schwärmt sie.

Zudem gesteht Doreen, Leyla vor der diesjährigen Staffel nicht gekannt zu haben. "Kann die was? Kannte man sie vorher von irgendwoher?", fragt die einstige Container-Bewohnerin im Gespräch mit Promiflash und räumt ein: "Heutzutage muss man ja auch nichts können." Dennoch sei sie mit dem Finale der Staffel zufrieden gewesen. "Ich finde, sie hat zu Recht gewonnen", beteuert Doreen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Doreen hart über einen Promi-BB-Star urteilt. Mit der Siegerin von 2023, der einstigen Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (31), konnte sie beispielsweise nur wenig anfangen. "Ich weiß nicht, ob sie nur auffällt, wenn man sie so ein bisschen piesackt. Ich finde sie ansonsten langweilig, ehrlich gesagt", plauderte die 38-Jährige damals gegenüber Promiflash aus.

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

SAT.1/Marc Rehbeck Doreen Steinert, ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin

