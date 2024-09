Nicht echt? Kyle Walker soll Lauryn wegen Ehe belogen haben

So ein Durcheinander: Im Januar dieses Jahres kam die geheime Affäre zwischen Kyle Walker (34) und Lauryn Goodman ans Licht. Die beiden führten über Monate hinweg eine Beziehung, die sogar zwei Kinder hervorbrachte. Und das, während Kyle eigentlich mit Annie Kilner verheiratet war! Angeblich soll Lauryn gewusst haben, dass der Fußballer bereits unter der Haube war, als sie sich auf ihn eingelassen hat. Genau das spricht die Influencerin jetzt in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account an. Ein Fan fragt sie, ob Kyles Ehe mit Annie nie zum Thema zwischen ihm und Lauryn gemacht wurde. "Doch, wir haben darüber gesprochen", gibt die Britin zu und fügt an: "Er hat sie nach unserem ersten gemeinsamen Kind geheiratet und mir erzählt, es wäre nur vorgetäuscht und nicht echt gewesen. Es wäre keine echte Ehe und Annie hätte nur der Presse davon erzählt, um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Lauryn sei sich sicher gewesen, dass Kyle ihr die Wahrheit erzählt hatte. "Ich war von seiner Version so überzeugt. So sehr, dass der Nachbar mir sogar die Heiratsurkunde schickte, um zu beweisen, dass er [Kyle] verheiratet war, als ich schwanger war", führt die zweifache Mutter weiter aus. Trotzdem bereut die Medienpersönlichkeit es nicht, ein Verhältnis mit dem Sportler angefangen zu haben. In einem Interview für "This Morning" versichert sie, dass sie alles nochmal genau so machen würde. "Sonst hätte ich meine Kinder nicht und die beiden sind meine ganze Welt. Sie wären sonst nicht so, wie sie sind. Deswegen bedauere ich nichts", erklärt sie.

Aufgrund des Dramas um die heimliche Beziehung standen Lauryn und Kyle auch schon vor Gericht. Die Influencerin hatte finanzielle Forderungen an den englischen Nationalspieler gestellt, die der Richter damals jedoch ablehnte. Obwohl dieser rechtliche Streit nun vorbei ist, rieten Kyles Anwälte ihm dennoch, gegen Lauryn vorzugehen. Ihm wurde empfohlen, gegen die zweifache Mutter eine Belästigungsklage einzulegen, verriet ein Insider gegenüber The Sun. Angeblich hätte er nach Lauryns öffentlichen Sticheleien genügend Gründe hierfür.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Partnerin von Kyle Walker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Kyle hat Lauryn wirklich wegen seiner Ehe angelogen? Ja, er hat Lauryn definitiv belogen. Sie hat nicht an allem Schuld. Nein, Lauryn will nur nicht die ganze schlechte Aufmerksamkeit bekommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de