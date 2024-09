"Too Hot To Handle: Germany"-Star heiratete im Gefängnis

Lorra Sophie, bekannt aus der Reality-Show Too Hot To Handle: Germany, hat kürzlich unter ungewöhnlichen Umständen geheiratet. Die 28-Jährige gab ihre Hochzeit mit einem TikTok-Video bekannt: Die Blondine gab ihrem Liebsten hinter schwedischen Gardinen das Jawort: "Ich habe im Gefängnis geheiratet." Seit einigen Monaten ist sie mit Josh zusammen, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Als er 18 Jahre alt war, starb ein Mensch durch Drogen, die er ihm verkauft hatte.

Auf Social Media verteidigt Lorra ihren Liebsten und stellt klar: Für sie sei Josh kein Mörder. Kennengelernt haben sie sich über eine Website, auf der man mit Inhaftierten schreiben kann. Zunächst hätten sie sich nur über Gedichte unterhalten, doch ziemlich schnell sei beiden klargeworden: Sie wollen mehr! Nach sieben Monaten des Kennenlernens heirateten sie. Ein weiteres Video zeigt, wie Josh seiner heutigen Frau die Treue verspricht: "Es gibt niemanden auf der Welt, der so ist wie du. [...] Ich verspreche dir, immer an deiner Seite zu sein, du bist die Liebe meines Lebens." Im Mai kommenden Jahres soll er laut Lorra aus dem Gefängnis entlassen werden.

Lorra wurde durch ihre Teilnahme an der Datingshow "Too Hot To Handle: Germany" bekannt und hat sich mittlerweile eine beachtliche Fangemeinde auf Social Media aufgebaut. In ihrer Zeit im Rampenlicht thematisierte sie immer wieder persönliche Herausforderungen und betonte die Wichtigkeit von Authentizität. Abseits der Kamera zeigt sie oft private Einblicke in ihr Leben und ihre Beziehung, was ihre Fans besonders zu schätzen wissen. Ihre Entscheidung, trotz der schwierigen Umstände zu heiraten, wird von vielen als mutig und inspirierend angesehen.

Instagram / sophie_thth Lorra Sophie von "Too Hot To Handle: Germany"

Instagram / sophie_thth Lorra Sophie, bekannt durch "Too Hot To Handle: Germany"

