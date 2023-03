Was wurde aus den "Too Hot To Handle: Germany"-Couples?

Das passierte nach der Ausstrahlung! Bei Too Hot To Handle: Germany werden zehn Singles für vier Wochen in eine luxuriöse Villa einquartiert. Der Haken: Das Preisgeld gewinnen die sexhungrigen Singles nur, wenn sie die Finger voneinander lassen. Der Smart Speaker "Lana" behält die Kandidaten dabei im Blick und gibt ihnen Aufgaben, um bedeutungsvollere Bindungen aufzubauen. Nach der Ausstrahlung der ersten deutschen Staffel kamen die Teilnehmer nun zusammen und erzählten, was nach der Sendung geschah.

Bei der YouTube-Reunion offenbarten die einstigen Turteltauben Stella Stegmann und Tobias Klein, dass sie sich zwar nach der Sendung weiterhin kennengelernt hätten, ihre Lebensstile jedoch zu unterschiedlich gewesen seien. Auch mit Marco habe Stella Zeit verbracht. "Es war eine schöne Erfahrung, aber Marco sucht nach etwas ganz anderem", erzählte die Brünette. Dafür reisten Anna Strigl und Stella gemeinsam nach Ägypten und näherten sich dort an. Ihr Beziehungsstatus sei jedoch nicht genau definiert. “Wenn es sich richtig anfühlt, dann macht man es", äußerte Anna.

Auch Sophie und Akka haben den Kontakt nach der Sendung gehalten. "Wir haben geschrieben und telefoniert und uns auch in Berlin getroffen", berichtete Akka. Den Status ihrer Beziehung halten die beiden jedoch offen, nachdem sie bereits in der Villa viele Hochs und Tiefs durchlebt hatten. Emily und Kevin überraschten mit großen Neuigkeiten: Sie haben ein Baby bekommen! Zusammen leben die frisch gebackenen Eltern in einer Wohnung in Deutschland, wollen aber in der Zukunft zurück nach Ibiza.

