"Too Hot To Handle"-Akka und Sophie haben Beziehung beendet

So ging es bei Akka und Sophie weiter! Die beiden waren Kandidaten bei Too Hot To Handle: Germany und lernten sich dort näher kennen. Das ein oder andere Mal gingen sie auch auf Tuchfühlung und verließen die Show sogar zusammen. Um ihren Beziehungsstatus machten sie noch ein großes Geheimnis – jetzt verriet Akka, wie es um ihn und Sophie steht!

"Sophie und ich haben 'Too Hot To Handle: Germany' als Couple verlassen und hatten danach auch intensiven Kontakt", gab er in einem TikTok-Video zu. Sie haben sich auch ein paar Mal gesehen und etwas miteinander gehabt. "Aber wir haben dann irgendwann auch gemerkt, dass zu einer Beziehung mehr als nur eine tiefe Connection und Sex gehört. Das war der ausschlaggebende Grund dafür, dass wir die Beziehung zwischen uns beidseitig beendet haben", erzählte Akka.

Zwischen ihm und Sophie fließt aber kein böses Blut. Noch immer stünden sich die beiden sehr nahe: "Aber wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen, ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch Kontakt, wir telefonieren ab und zu miteinander", verrät der Influencer.

Anzeige

Instagram / iamofficialakka Akka, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Anzeige

Instagram / iamofficialakka Akka und Sophie, "Too Hot To Handle"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / lorrasophiee Sophie, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de