"Too Hot To Handle: Germany"-Sophie verrät Beauty-Eingriffe

Was hat sie machen lassen? Seit der Ausstrahlung von Too Hot To Handle: Germany ist der Cast in aller Munde. Das Dating-Format spaltet die Fans – manche finden die Szenen eher unangenehm und viele andere ziemlich unterhaltsam. Nicht nur das Pärchen Emely und Kevin (26) sorgen nach wie vor für Gesprächsstoff, sondern auch Kandidatin Sophie. Ihre Follower fragen sich nämlich, welche Beauty-Eingriffe sie schon hatte: Sophie klärt jetzt auf!

Gegenüber Bild verrät sie: "Ich hatte einfach nur eine Oberlippen-Unterspritzung und eine Brust-OP." Das bereue Sophie auch nicht. Sie müsse sich öfter anhören, dass alles an ihr fake sei. "Selbst wenn Girls alles an sich machen lassen, ist das auch nicht schlimm!", heißt es weiter – trotzdem betont sie, dass dies nicht der Fall bei ihr sei.

Auf Social Media unterstellen Sophie auch manche, dass sie ihre Bilder ziemlich bearbeiten würde. "Denkt immer daran, dass diese Leute Photoshop und Filter benutzen, also vergleicht euch nicht", schreibt ein User beispielsweise.

Anzeige

Netflix Emely Kopf und Kevin Njie

Anzeige

Instagram / lorrasophiee Sophie, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sophie_thth Sophie von "Too Hot To Handle: Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de