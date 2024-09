Zendaya Coleman erinnert mit süßem Foto an ihre Kindertage

Für Zendaya Coleman (28) hat ein neues Lebensjahr begonnen. Die Dune-Darstellerin ist nun 28 Jahre alt. Anlässlich ihres Geburtstages lässt es sich Zendaya nicht nehmen, ihren Fans auf Instagram einen niedlichen Schnappschuss von sich als Kind zu zeigen. Darauf steht sie als kleines Mädchen auf einem Bett und hebt ihren Zeigefinger, während sie frech in die Kamera grinst. "Ich wollte euch nur kurz wissen lassen, wie dankbar ich für all die netten Geburtstagswünsche bin, es bedeutet mir wirklich die Welt", schreibt die Schauspielerin unter das knuffige Bild und ergänzt: "Auf die 28!"

In der Kommentarspalte richten zahlreiche Fans ihre Geburtstagsglückwünsche wie "Ich hoffe, du hattest den besten Tag!" oder "Wo ist bloß die Zeit hin? Alles Liebe" an die "Spider-Man: No Way Home"-Bekanntheit. Ihre Follower gehen außerdem auf ihr süßes Blümchenkleid und ihren erhobenen Finger ein und fragen Zendaya scherzhaft, was sie denn als kleines Mädchen schon habe kalkulieren müssen. In einem weiteren Kommentar richtet ein User emotionale Worte an sein Idol: "Du machst diese Welt zu einem besseren Ort."

Heute zählt Zendaya zu den gefragtesten Schauspielerinnen, die Hollywood zu bieten hat. Der Durchbruch gelang der "Greatest Showman"-Darstellerin mit ihrer ikonischen Rolle als Rue in Euphoria. Für ihre schauspielerische Leistung in der Serie wurde Zendaya sogar mit einem Emmy Award in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet. Wie unter anderem Quotenmeter berichtete, kündigte die HBO-Drama-Chefin Francesca Orsi bereits den Start der Dreharbeiten für Staffel drei im kommenden Januar an – natürlich mit Zendaya.

