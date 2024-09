"Are You The One?"-VIP-Star Elia Berthoud wird erstmals Papa

Elia Berthoud schwelgt im Babyglück! Der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer hat nach seiner Liebessuche im TV in seiner Partnerin Tracy Olivia offenbar nicht nur die große Liebe gefunden: Das Paar krönt sein Liebesglück jetzt mit zuckersüßen Babynews. Auf Instagram gibt die schweizerische Reality-TV-Bekanntheit nun preis, dass sie und ihr Liebster ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Unter einen gemeinsamen Schnappschuss, auf dem sich unter Tracys Kleid deutlich ihr Babybauch abzeichnet, schreibt sie: "Ein weiteres 2024 Baby."

Auch der werdende Papa teilt die frohe Nachricht mit seiner Community im Netz, indem er den Schnappschuss in seiner Story mit einem roten Herz-Emoji postet. Unter Tracys Beitrag freuen sich auch die Fans und Freunde des Paares über die süßen Babynews. So kommentiert Sabrina Wlk, die mit Elia gemeinsam bei "Are You The One?-VIP" war, ungläubig, jedoch voller Freude: "Was? Nicht echt, oder?" und fügt ihren Worten einen Smiley mit Herzaugen an. Auch Siria Longo, die wie Tracy im Format "Match in Paradise" mitwirkte, freut sich für die werdende Mama: "Ich freue mich so für dich." Aus den Kommentaren geht außerdem hervor, dass die beiden Turteltauben das Geschlecht wohl am Sonntag verkünden wollen. Der errechnete Geburtstermin soll bereits der 24. Dezember sein.

Neben seiner Reality-TV-Karriere ist Elia vor allem als Model und Musiker tätig. Was viele nicht wissen: Davor arbeitete der Hottie als Seiltänzer und Zirkusclown – und das gemeinsam mit seinen zwei älteren Schwestern. Beruflich passt Tracy perfekt zu ihrem Liebsten, denn auch sie arbeitete viele Jahre als Model. Darüber hinaus führt die Zürcherin einen Kosmetiksalon. Mit ihrer Teilnahme an "Reality Island" im Jahr 2023 feierte die Beauty ihr Reality-Debüt.

Instagram / tracy.olivia Tracy Olivia, Realitystar

Instagram / eliaberthoud Elia Berthoud, Realitystar

