"Are You The One?"-VIP-Sternchen Elia wird doch nicht Papa

Liebeswirrwarr bei Elia Berthoud und Tracy Olivia! Die Realitystars verkündeten vor wenigen Stunden, dass Nachwuchs im Anmarsch ist – allerdings kein Gemeinsamer des einstigen Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmers und der "Match in Paradise"-Teilnehmerin, wie Elia und Tracy jetzt gegenüber Promiflash klarstellen. "Elia und ich führen keine Beziehung, sind aber sehr eng befreundet. Würden wir nicht so weit auseinanderwohnen, wären wir sicher zusammen. Es matcht einfach bei uns und Elia ist so ein guter und einfühlsamer Mensch", erklärt die werdende Mama und bringt im gleichen Atemzug Licht ins Dunkel: "Elia ist leider nicht der Kindsvater."

Natürlich wundern sich einige Fans jetzt bestimmt, weshalb die beiden dann bei der Verkündung von Tracys Schwangerschaft gemeinsam posieren – immerhin wirken die Realitystars wie ein verliebtes Paar. "Als Tracy mir von ihrem neuen Freund erzählte, war ich auch echt glücklich für sie, obwohl ich sie vermisste. Als sie dann wusste, dass sie schwanger ist, hat Tracy mir erzählt, dass der Vater sich aus dem Staub gemacht hatte, als er herausfand, dass sie schwanger ist", erklärt Elia im Interview mit Promiflash. Da Tracy dem Schweizer sehr wichtig ist, blieb er an ihrer Seite, aber eben nur auf freundschaftlicher Basis – so auch bei der Schwangerschaftsverkündung und dem Fotoshooting. "Tracy ist die liebste und loyalste Person, die ich kenne, und ich will einfach für sie da sein", führt Elia weiter aus.

Tracy und Elia lernten sich im Dating-Format "Reality Island" kennen und genossen während der Dreharbeiten eine schöne Zeit. "Leider hatten wir oft unterschiedliche Reisepläne, und selbst wenn wir uns am selben Ort aufhielten, haben wir uns immer wieder verpasst", plaudert Elia im Gespräch mit Promiflash aus. Dennoch standen die beiden Reality-TV-Bekanntheiten auch nach der Ausstrahlung immer regelmäßig in Kontakt. Ob die beiden irgendwann zueinanderfinden, bleibt also abzuwarten.

Instagram / tracy.olivia Tracy Olivia im Januar 2023

Instagram / eliaberthoud Elia Berthoud, Realitystar

