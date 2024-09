Jetzt endgültig: Harald Glööckler verkauft seine Luxus-Villa

Harald Glööckler (59) scheint mit seinem alten Leben endgültig abzuschließen. 2023 trennte der Designer sich von seinem Mann Dieter Schroth (75). Bereits vergangenes Jahr gab das Ex-Paar an, sich von seinem gemeinsamen Luxus-Domizil in der Pfalz verabschieden zu wollen. Ein knappes Jahr später setzt Harald den Plan offenbar in die Tat um, denn nun steht die Villa zum Verkauf. Zu bieten hat sie einiges: drei Stockwerke, einen Pool, prunkvoll ausgestattete Zimmer und Dekoration wie in einem Schloss. So preist die Immobilienfirma das "Château Pompöös" laut Gala an. Auch an die Sicherheit sei gedacht – es gebe eine Hochsicherheitstür und ein Rollgittertor um die gesamte obere Etage. Das hat sicher auch einen stolzen Preis, allerdings gibt es den nur auf Anfrage der Interessenten.

Nach der Trennung lebte Harald noch rund ein Jahr allein in der Villa, entschied sich dann aber, diese vier Wände hinter sich zu lassen. "Da ich meinen Lebensmittelpunkt bekanntlich beruflich und privat komplett nach Berlin verlegt habe, haben wir uns entschlossen, die Villa zu verkaufen", erklärte er im Interview mit Bild. Ganz leicht sei es aber nicht, sein Haus aufzugeben, denn er habe viel Arbeit hineingesteckt: "Natürlich fällt mir der Verkauf nicht leicht. Ich habe das Haus ja komplett umgestaltet. Aber es jetzt loszulassen, um nach vorn zu blicken, ist richtig und wichtig." Mittlerweile verbinde den Unternehmer nichts mehr mit der Villa. Der Verkauf sei der nächste Schritt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Die Trennung von Harald und Dieter wird für viele Fans überraschend gekommen sein. Immerhin waren die beiden 35 Jahre ein Herz und eine Seele. Im Februar 2023 wurde dann sogar direkt die Scheidung eingereicht. "Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung der Lebenspartnerschaft gestellt hat", äußerte Haralds Anwalt sich gegenüber Bild. Nur wenige Stunden später meldete die Mode-Ikone sich auf Instagram selbst und erklärte den Trennungsgrund: "Jetzt, nachdem ich seit einem Jahr von meinem Mann räumlich getrennt lebe, habe ich beschlossen, dass ich diese Trennung konsequent zu Ende bringen möchte."

Schroeder / face to face Dieter Schroth und Harald Glööckler, TV-Bekanntheiten

Getty Images Harald Glööckler und Dieter Schroth, 2015

