Shannen Dohertys Ex Ashley wegen Messer-Vorfall verhaftet

Ashley Hamilton (49), der Ex-Mann der verstorbenen Shannen Doherty (✝53), wurde in Beverly Hills, Kalifornien, verhaftet. Der Schauspieler soll am 24. August gegen 5 Uhr morgens in einem Hotel einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, wie ein Polizist gegenüber TMZ berichtet. Der "Iron Man 3"-Darsteller sei in eine Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter geraten, nachdem dieser ihn auf einer Couch in der Hotellobby geweckt und gebeten hatte, das Gebäude zu verlassen. Die Polizei fand sowohl Ashley als auch das Messer dort auf und nahm den Schauspieler daraufhin in Gewahrsam.

Wie der Filmstar selbst gegenüber der Polizei geäußert haben soll, habe er sich erschrocken, als der Mitarbeiter ihn weckte – er erinnere sich aber kaum an den Vorfall. Des Weiteren gibt Ashley an, keine bösen Absichten gegenüber dem Mitarbeiter gehabt zu haben, er habe ihm "keinen Schaden zufügen" wollen. Der Sohn von George Hamilton (85) gesteht, er nehme Medikamente aufgrund einer kürzlichen Diagnose von Hautkrebs und habe Oxycodon konsumiert, um die Schmerzen nach mehreren Operationen und Behandlungssitzungen zu lindern. Die Polizei brachte ihn deshalb zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Anschluss erhielt er eine Strafanzeige und wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Der Fall wird nun an die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County weitergeleitet, die entscheiden soll, ob Anklage erhoben wird.

Ashley ist ein bekannter Schauspieler, Sänger und Komiker. Große Aufmerksamkeit erlangte er jedoch vor allem durch seine Beziehung mit der Beverly Hills, 90210-Berühmtheit Shannen Doherty. Diese verstarb im Juli dieses Jahres im Alter von 53 Jahren an Krebs. Ashley äußerte sich zu ihrem Tod und bezeichnete sie als seinen "Schutzengel". Trotz ihrer kurzen Ehe von 1993 bis 1994 sei seine Bewunderung für sie nie verflogen. In einem emotionalen Statement erklärte der Kalifornier, dass seine Ex-Frau ihn in seinen dunkelsten Zeiten stets unterstützt habe und er es bereue, keinen Kontakt mehr zu ihr aufgenommen zu haben – er habe ihr Ruhe und Raum geben wollen.

Getty Images "Iron Man 3"-Darsteller Ashley Hamilton

Getty Images Shannen Doherty bei den Webby Awards in New York, 2014

