Im "Rust"-Drama: Alec Baldwin macht einen Familienausflug

Bei den Dreharbeiten zu Alec Baldwins (66) Film "Rust" kam es 2021 zu einem schrecklichen Unfall: Der Schauspieler erschoss die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42), als er mit einer geladenen Waffe hantierte. Im Juli wurde der Filmstar freigesprochen – die Staatsanwaltschaft soll den Fall jedoch neu aufrollen wollen. Einen Tag nachdem die neuen Entwicklungen bekannt wurden, machte er einen entspannten Ausflug mit einigen seiner Kinder in New York City. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, schiebt der Hollywoodstar zwei seiner acht Kinder in einem Kinderwagen vor sich her, neben ihm spazieren eine Nanny und seine Tochter Maria. Anschließend besuchen die fünf auch noch einen Park. Alec wirkt dabei gelassen und sorglos.

Erst gestern landete der Schauspieler erneut in den Schlagzeilen, nachdem ein Spezialstaatsanwalt laut Variety argumentiert hatte, dass die Entscheidung zur Einstellung der Anklage im Zusammenhang mit der tödlichen Schussverletzung der Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Films "Rust" erneut überprüft werden sollte. Die Richterin hatte die Anklage gegen den "Drunk Parents"-Star ursprünglich abgewiesen, da die Staatsanwaltschaft angeblich wichtige Beweise zurückgehalten haben soll – darunter auch eine Kugel, die mit dem Tod von Halyna in Verbindung stehen könnte. Die Staatsanwältin Kari Morrissey widerspricht dem jedoch und fordert die Wiederaufnahme des Prozesses.

Abseits der juristischen Auseinandersetzungen bereitet sich die Familie Baldwin auf eine neue Reality-TV-Serie vor, die ihr Leben dokumentieren wird. Die Serie, die auf TLC ausgestrahlt werden soll, wird im Jahr 2025 Premiere feiern und einen Einblick in den Alltag der Großfamilie bieten, die aus den sieben gemeinsamen Kindern Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Maria und Ilaria besteht. Alec hat zudem eine 27-jährige Tochter, Ireland, aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (70). Die Dreharbeiten zur Serie finden laut Daily Mail hauptsächlich in und um die Hamptons in New York statt, wo die Familie kürzlich beim Filmen gesichtet wurde. Der Prozess soll in der Show ebenfalls thematisiert werden.

