Joshua Jackson teilt rührendes Erlebnis mit seiner Tochter

Joshua Jackson (46) gewährt einen privaten Einblick in seine Rolle als Vater einer Tochter. In einem herzerwärmenden Instagram-Post teilt der Schauspieler ein Foto von sich mit einer bunten Perlenkette, die seine vierjährige Tochter Juno, die aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Jodie Turner-Smith (37) stammt, für ihn gebastelt hat. In der Bildunterschrift erzählt der Dawson's Creek-Star die Geschichte hinter der Aufnahme und erklärt, dass seine Tochter ihn nach dem Frühstück eigentlich in den Garten begleiten wollte, sie sich jedoch letztendlich entschieden habe, drinnen zu bleiben und ihm stattdessen eine Kette zu basteln. Als Juno dann ein Foto von Joshua mit dem selbst gebastelten Schmuckstück machte, meinte sie zu ihrem Papa: "Es ist gut für dich, ein Foto zu haben, damit du dich immer daran erinnern kannst, dass ich dich liebe."

Vor allem dieser Satz scheint den 46-Jährigen besonders berührt zu haben. "Das ist also genau der Moment, in dem mein Herz zum zweihundertsten Mal von diesem erstaunlichen kleinen großen Mädchen zum Schmelzen gebracht wurde", schwärmte er unter dem Beitrag weiter. Der Serienstar macht klar, wie sehr ihn die Vaterrolle ausfülle: "Ich liebe dich auch. Und ich bin so dankbar, dass ich dein Papa sein darf."

Joshua und die Mutter seiner Tochter, die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith, trennten sich 2023 nach vier Jahren Ehe. In den Scheidungsdokumenten nannte Jodie "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Liebes-Aus. Zwischen dem einstigen Liebespaar scheint aber kein böses Blut zu fließen. Jüngst äußerte sich die "Nightflyers"-Darstellerin über die neue Beziehung ihres Ex-Mannes, zu Lupita Nyong'o (41) und betonte gegenüber The Cut: "Gut für sie. Glück ist notwendig, um friedlich gemeinsam Eltern zu sein."

Joshua Jackson, Schauspieler

Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Met Gala 2022

