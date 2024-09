So gelassen reagiert Megan Thee Stallion auf Diss-Tracks

Megan Thee Stallion (29) scheint bei ihren Rap-Kollegen nicht ganz so beliebt zu sein. In verschiedenen Songs äußerten sich unter anderem Nicki Minaj (41), Drake (37) und Eminem (51) abfällig über die "Savage"-Interpretin. Was sich viele zu Herzen nehmen würden, lässt Megan aber an sich abprallen. "Ich werde weiterhin das tun, was ich tue. Wenn Leute das Gefühl haben, dass ich jemand bin, auf den sie abzielen müssen, dann muss ich ziemlich weit oben sein. Ich muss eine Konkurrenz für sie darstellen", stellt sie im Gespräch mit Billboard klar.

Den Musikern, die gegen sie schießen, hat sie nur eines zu sagen: "Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das gibt mir das Gefühl, dass ich rappen kann, denn wenn ich nicht der Hammer wäre, würdet ihr euch keine Gedanken um mich machen." Drake war der erste, der die US-Amerikanerin in einem seiner Songs erwähnte. In "Circo Loco" griff er einen Vorfall aus dem Jahr 2020 auf, bei dem Megan vom Musiker Tory Lanez in den Fuß geschossen wurde. Sein Text verharmloste die ganze Situation. Auch Eminem machte sich in "Houdini" darüber lustig – Nicki Minaj zog mit "FCTU" und "Big Foot" nach. Diese Diss-Tracks ließ Megan aber nicht einfach so auf sich sitzen: Ihre Antwort darauf war der Track "HISS", den sie Anfang dieses Jahres herausbrachte.

Vor allem die Beziehung zwischen Megan und Nicki hat sich radikal verändert: Im Jahr 2019 begann das Verhältnis der beiden sehr freundschaftlich. Sie unterstützten sich gegenseitig, lobten einander für ihren Ehrgeiz und ihre Vorbildfunktion für schwarze Frauen und brachten zusammen sogar den Song "Hot Girl Summer" heraus. Nach dem Vorfall, bei dem der "Cry Baby"-Star mit einer Schusswaffe verletzt wurde, unterstellte die 41-Jährige ihr aber öffentlich im Podcast "Spaces" "nur verdammtes Mitleid zu wollen", um ihre Karriere anzukurbeln.

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

Getty Images Nicki Minaj im August 2017

