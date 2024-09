Starauflauf: Supermodel Karen Elson hat ihren Lee geheiratet

Im November 2023 verzückte Karen Elson (45) ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Das Supermodel gab bekannt, dass es sich mit seinem Partner Lee Foster verlobt hat. Nun ist es endlich so weit: Die Sängerin hat sich getraut! Wie Vogue berichtet, trat sie am Freitag auf dem Dach der Electric Lady Studios in New York City zu dem romantischen Song "True Love Will Find You in the End" vor den Traualtar. Auf Fotos, die dem Magazin vorliegen, ist das märchenhaft verspielte Kleid der Laufstegschönheit zu sehen, das über und über mit weißen Rüschen verziert ist.

Zu dem Mega-Event kam natürlich auch das Who's who der Superstars – unter den Gästen befanden sich unter anderem Taylor Swift (34) und ihr Partner Travis Kelce (34). Die Sängerin trug ein cremefarbenes Midikleid mit seitlichen Ausschnitten und einem verspielten Blumendruck. Ihr Partner hielt sich dagegen eher unauffällig mit einer schlichten schwarzen Hose und einem dunklen Poloshirt. Neben Travis und Taylor war außerdem auch Lana Del Rey (39) an Bord und sorgte für eine große Überraschung: Ihre Plus eins war Jeremy Dufrene. Bereits seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass die "Summertime Sadness"-Interpretin und der Führer für Alligator-Touren ein Paar sind. Nach der Hochzeit zeigten sie sich ganz verliebt, hielten Händchen und strahlten über das ganze Gesicht.

Nachdem Karen im vergangenen November stolz von der Verlobung berichtet hatte, plauderte die Songwriterin im Interview mit der Vogue kürzlich auch ein paar Details des Antrags aus. "Wir hatten gerade die Schlüssel zu unserer wunderschönen Farm im Norden des Landes bekommen. Und als wir durch dieses herrliche Anwesen gingen, überraschte mich Lee, indem er auf die Knie ging und mir einen Antrag machte", schwärmte sie und ergänzte: "Er war sehr raffiniert, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet – es war der schönste Moment."

