Darth-Vader-Star James Earl Jones stirbt mit 93 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Darth-Vader-Legende James Earl Jones (93) ist am Montagmorgen in seinem Zuhause in New York im Alter von 93 Jahren verstorben. Dies bestätigen seine Vertreter der Independent Artist Group gegenüber Deadline. Weitere Informationen zu den Umständen seines Ablebens sind bisher nicht bekannt. Er hinterlässt ein Kind, das er mit seiner Ehefrau Cecilia Hart (✝68), die 2016 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben war, auf der Welt begrüßte.

Der Schauspieler war vor allem für seine tiefe, markante Stimme bekannt, die ihm im Laufe seiner Karriere viele Erfolge einbrachte. 1977 schenkte er der berühmten Star Wars-Figur Darth Vader seine Stimme – seither sind James und der Sith-Lord im Englischen nahezu unzertrennlich. Des Weiteren übernahm der verstorbene 93-Jährige in Disneys Der König der Löwen die Sprecherrolle des Mufasa und hin und wieder sprach er verschiedene Gastrollen in "Die Simpsons" ein.

Doch auch in Person vor der Kamera war James äußerst erfolgreich. 1969 feierte er mit dem Broadway-Stück "The Great White Hope" seinen Durchbruch. Für seine Bühnendarstellung gewann er einen Tony Award. Die Verfilmung des Klassikers spielte ihm später sogar einen Golden Globe Award und eine Oscar-Nominierung als bester Nachwuchsdarsteller ein. Im Jahr 2002 erschien James' Autobiografie "Voices and Silences", in der die Höhen und Tiefen seines Lebens dokumentiert sind. Für sein Lebenswerk wurde der Hollywood-Star 2012 mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Mark Von Holden / Getty Images James Earl Jones bei den Chaplin Awards 2011

Dimitrios Kambouris / Getty Images Cecilia Hart und James Earl Jones

