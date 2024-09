Mark Hamill trauert um "Stars Wars"-Papa James Earl Jones

Die Welt trauert um James Earl Jones (93). Die Darth-Vader-Legende verstarb am Montagmorgen und hinterließ dabei einen leiblichen Sohn – sowie einen Filmsohn. Mark Hamill (72) spielte in der Star Wars-Trilogie die Figur des Luke Skywalker, die im Laufe der Filme als Nachwuchs des Sith-Lords enthüllt wurde. Daher trifft auch ihn der Verlust des Darstellers sehr, weswegen er sich nun auf X meldete und seine Trauer zum Ausdruck brachte. "Ruhe in Frieden, Papa", schrieb er und setzte ein gebrochenes Herz dahinter.

Das blieb nicht die einzige Nachricht in den sozialen Medien, mit der er seines einstigen Co-Stars gedachte. Der 72-Jährige veröffentlicht ein altes Bild auf Instagram, das die beiden Männer zusammen lachend zeigt. "Er war einer der besten Schauspieler der Welt, dessen Beitrag zu 'Star Wars' unermesslich war. Er wird sehr vermisst werden", betitelte Mark seinen Beitrag und ergänzte wieder ein: "Ruhe in Frieden, Papa."

James war insbesondere für seine tiefe, markante Stimme bekannt, die er dem berühmten "Star Wars"-Charakter Darth Vader geschenkt hatte. Im Laufe seiner Karriere feierte der Schauspieler weitere Erfolge und wurde beispielsweise mit einem Golden Globe Award für seine Rolle in "The Great White Hope" ausgezeichnet. Den Tod des Schauspielers bestätigten seine Vertreter der Independent Artist Group kürzlich gegenüber Deadline. Die Gründe für sein Ableben sind bisher nicht bekannt.

Getty Images Mark Hamill bei der "Child's Play"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

Getty Images James Earl Jones im November 2014

