Broadway ehrt Filmstar James Earl Jones mit besonderer Geste

James Earl Jones verstarb Anfang September im Alter von 93 Jahren. Im Laufe seiner langen Karriere war der Schauspieler auch mehrfach am Broadway tätig. Wie der Mirror berichtet, gedenken ihm seine Weggefährten aus der Theaterwelt nun auf besondere Weise. Zu Ehren des Hollywoodstars und seines Engagements auf der Bühne werden am Donnerstag um 18:45 Uhr alle Lichter am Broadway erlöschen. Gleichzeitig wird auf den beleuchteten Displays über den Theatergebäuden eine Widmung an den "Die Katze auf dem heißen Blechdach"-Darsteller zu lesen sein.

Maßgeblich für die Aktion verantwortlich ist Jason Laks, der vorläufige Präsident der Broadway League. In einer Pressemitteilung auf der Website der Organisation erklärt er: "James Earl Jones war eine wahre Säule der Broadway-Industrie, die mehreren Generationen von Theaterbesuchern unvergessliche Erlebnisse bescherte." Gleichzeitig hebt der Theaterexperte die vielen Auszeichnungen des berühmten Synchronsprechers hervor, die aufgrund der bemerkenswerten Errungenschaften des US-Amerikaners "wohlverdient" seien. Unter anderem gewann der Filmstar 2017 einen Tony Award für sein Lebenswerk.

Den meisten Menschen dürfte James durch seine markante Stimme bekannt vorkommen. Er sprach zum Beispiel Darth Vader in den Star-Wars-Filmen und Mufasa in "König der Löwen". Mark Hamill (73), der in der Sci-Fi-Reihe seinen Sohn Luke Skywalker verkörpert hatte, fand kurz nach dem Tod des 93-Jährigen rührende Worte für seinen Schauspielkollegen. "Er war einer der besten Schauspieler der Welt, dessen Beitrag zu 'Star Wars' unermesslich war. Er wird sehr vermisst werden", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram und fügte hinzu: "Ruhe in Frieden, Papa."

Getty Images James Earl Jones bei seiner letzten Theateraufführung von "You Can't Take It With You"

Getty Images Mark Hamill, Schauspieler

