So süß ehrt "König der Löwen"-Prequel James Earl Jones (†)

Der Tod von James Earl Jones (✝93) hat die Filmwelt tief erschüttert. Der legendäre Schauspieler, der Mufasa in "Der König der Löwen" seine unverwechselbare Stimme lieh, verstarb am 9. September in seinem Zuhause in New York. Regisseur Barry Jenkins hat nun in einem Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly enthüllt, wie der kommende Prequel-Film "Mufasa: Der König der Löwen" dem verstorbenen Star Tribut zollt. Zu Beginn des Films, der am 20. Dezember in die Kinos kommt, ertönt James' ikonische Stimme aus dem Original von 1994: "Sieh dir die Sterne an. Die großen Könige der Vergangenheit schauen von diesen Sternen auf uns herab. Wann immer du dich allein fühlst, denke daran, dass diese Könige immer da sein werden, um dich zu leiten, und das werde ich auch."

Barry erklärte, dass James zwar keine neuen Aufnahmen für den Film gemacht habe, es ihm aber ein Anliegen war, den Schauspieler zu ehren: "Ich wollte einen Weg finden, das zu würdigen. Ich habe seine Stimme gehört. Es fühlte sich einfach an wie etwas, das wir tun mussten." Nachdem er vom Tod des Schauspielers erfahren hatte, überlegte er, wie er dessen Vermächtnis respektvoll in den Film einbinden könne. Disney unterstützte seine Idee voll und ganz. So beginnt der Film nun mit James' beruhigenden Worten und einer Einblendung: "In Erinnerung an James Earl Jones". Barry verriet, dass er alle von James aufgenommenen Zeilen aus den vorherigen Filmen angehört hatte, um das volle Spektrum seiner Performance zu erfassen. Die Wahl fiel schließlich auf die bewegende Rede über die "großen Könige der Vergangenheit".

James, geboren am 17. Januar 1931, galt als eine der markantesten Stimmen Hollywoods und prägte Generationen von Kinobesuchern. Mufasa verkörperte für viele Zuschauer die ideale Vaterfigur. Barry, der selbst ohne Vaterfigur aufwuchs, fühlte sich daher von James' Performance tief berührt. "Für viele Menschen ist diese Stimme synonym mit einem Ersatzvater", teilte er mit. Auch der neue Film verspricht, die Herzen der Zuschauer zu erobern. Neben der Ehrung von James' Vermächtnis erzählt "Mufasa: Der König der Löwen" die Geschichte von Mufasas Jugend. Aaron Pierre leiht dem jungen Mufasa seine Stimme, während Kelvin Harrison Jr. (30) den jungen Taka spricht, der später zu Scar wird. Die bekannte Besetzung aus dem Remake von 2019 kehrt zurück, darunter Donald Glover (41) als Simba, Beyoncé (43) als Nala und Billy Eichner (46) und Seth Rogen (42) als Timon und Pumbaa.

Courtesy Everett Collection / ActionPress Rafiki, Simba, Mufasa und Sarabi aus "Der König der Löwen"

Getty Images James Earl Jones bei seiner letzten Theateraufführung von "You Can't Take It With You"

