Intimer Einblick: Heidi Klum und ihr geheimer Kleiderschrank

Heidi Klum (51) beweist wieder einmal, dass ihr nichts peinlich ist! Im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her Show" erzählte sie vor wenigen Tagen von einem besonders intimen Fund, den ihre Tochter Leni (20) gemacht hat: einem geheimen "intimen Kleiderschrank". Heidi schildert, wie Leni und ihre Freundin das Ganze filmten und dabei kichernd feststellten, was sie gefunden hatten. "Sie wusste genau, was es war", erklärte die America's Got Talent-Jurorin mit einem Augenzwinkern. Doch die Vierfach-Mama nahm die pikante Entdeckung mit einer guten Prise Humor und verriet sogar noch weitere schlüpfrige Details. Auf die Frage, ob der spezielle Schrank nach Stimmungen sortiert sei, witzelte sie: "Es gibt nur eine Stimmung."

Ihre Gesprächspartnerin hakte weiter nach, wie Heidi ihren speziellen Kleiderschrank organisiert habe. Die TV-Ikone scherzte daraufhin: "Er ist nach Größe sortiert". Doch damit nicht genug: Der Schrank sei keineswegs klein, stellte die 51-Jährige klar. "Es gibt Outfits, Perücken und noch so einiges mehr – ein echter Schrank mit allem Drum und Dran!" Und wie Heidi verriet, wurde dieser Kleiderschrank in der Vergangenheit schon durchaus kreativ genutzt. "Ich habe mal einen Ex-Freund gepflegt, als er krank war – in einem sexy Krankenschwestern-Outfit! Aber als er dann einfach nur lachte, dachte ich mir: Das ist ein großes Warnsignal!"

Heidis Vorliebe für Kostüme lebt sie nicht nur privat aus, sondern auch bei ihrer alljährlichen legendären Halloweenparty. Auf Instagram gewährte sie kürzlich einen ersten Einblick in ihr diesjähriges Outfit: Eine runde, gepanzerte Form ließ die Neugier ihrer Fans auf das gruselige Spektakel steigen. Wie jedes Jahr plant die gebürtige Bergisch-Gladbacherin auch diesmal ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz (35) – doch das Geheimnis um ihre Verkleidung wird erst am 31. Oktober gelüftet.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum, Mai 2024

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

