Wilder Halloween-Look: Heidi Klum schießt 2023 den Vogel ab!

Heidi Klum (50) enttäuscht nicht! Das Model ist für seine wilden Halloweenpartys bekannt. Dafür schmeißt es sich jedes Jahr in ein noch größeres, noch aufwendigeres und noch schrilleres Kostüm. 2022 ging die Germany's next Topmodel-Chefin beispielsweise als fast bewegungsunfähiger Wurm – und auch in diesem Jahr ist sie tierisch unterwegs! Mit ihrem diesjährigen Halloween-Look schießt Heidi mal wieder den Vogel ab. Alles dazu seht ihr im Promiflash-Video!

