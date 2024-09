Maurice Gajda und sein Mitch sind nun offiziell verheiratet

Maurice Gajda schwebt im absoluten Liebesglück! Der Moderator hatte seine Fans vor rund einem Jahr mit süßen News überrascht: Er machte seinem Partner Mitch einen Antrag. Am Wochenende war es nun so weit: Für die beiden Turteltauben läuteten die Hochzeitsglocken. Mit einigen Schnappschüssen lässt Maurice auch seine Community auf Instagram an seinem besonderen Tag teilnehmen. "Der beste Tag aller Zeiten", schwärmt der einstige RTL-Reporter unter der Slideshow, die das frisch vermählte Ehepaar während der traumhaften Zeremonie im Freien zeigt.

Maurice stellte seinem Liebsten im vergangenen Jahr, während ihres gemeinsamen Urlaubs in Namibia, die Frage aller Fragen. Gegenüber Bild hatte der Moderator damals Einzelheiten zu dem romantischen Antrag ausgeplaudert: "Wir waren ganz alleine abends an einem Wasserloch, als ich um seine Hand angehalten habe! Den Tag über sind wir mit einem Jeep im Etosha-Park unterwegs gewesen, geschlafen haben wir in einem Zelt auf unserem Auto. Unglaublich romantisch."

Während es für Maurice in der Liebe nicht besser laufen könnte, sah es in seinem Job im vergangenen Jahr eher düster aus. Eigentlich stand der 40-Jährige bis vor einem Jahr noch für das Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera. Bei einem "Explosiv Weekend"-Beitrag hatte er jedoch einen mutmaßlich gefälschten, rassistischen Tweet der AfD-Parteivorsitzenden Frauke Petry gezeigt – was ihn letztendlich seinen Job kostete. RTL begründete Maurice' Entlassung damals in einer Pressemitteilung damit, dass es in dem Beitrag zu schweren Verfehlungen gekommen sei, "die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind."

Getty Images Maurice Gajda, Moderator

Instagram / mitchsgreenery Maurice Gajda und sein Partner Mitch, 2023

