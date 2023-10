Nach Skandal: Maurice Gajda hat sich mit Partner verlobt!

Maurice Gajda schwebt im absoluten Liebesglück! Der Moderator hatte unter anderem für das Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera gestanden. Dass er bei einem "Explosiv Weekend"-Beitrag einen mutmaßlich gefälschten, rassistischen Tweet der AfD-Parteivorsitzenden Frauke Petry gezeigt hatte, kostete ihm vor wenigen Wochen jedoch seinen Job. In der Liebe scheint es für den gebürtigen Magdeburger allerdings bestens zu laufen. Maurice machte seinem Partner nämlich nun einen Antrag!

Die Frage aller Fragen stellte der 40-Jährige seinem Liebsten Mitch Barg während eines Urlaubs in Namibia. "Wir waren ganz alleine abends an einem Wasserloch, als ich um seine Hand angehalten habe! Den Tag über sind wir mit einem Jeep im Etosha-Park unterwegs gewesen, geschlafen haben wir in einem Zelt auf unserem Auto. Unglaublich romantisch", schwärmt Maurice gegenüber Bild. Wie er zudem glücklich verrät, habe Mitch dann auch "Ja" gesagt.

Doch auch an ihrer Beziehung ist Maurices Skandal wohl nicht spurlos vorbeigegangen. "Vor allem die letzten zwei Monate waren eine knallharte Feuerprobe für uns. Dass wir das [...] sogar stärker als zuvor überstanden haben, hat mir gezeigt, dass er der Richtige ist!“, erzählt der Moderator.

Getty Images Maurice Gajda, Moderator

Instagram / mitchsgreenery Maurice Gajda und sein Partner Mitch, 2023

Getty Images Maurice Gajda, Moderator

