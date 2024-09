Seltenes Foto: Heidi Klums Sohn Henry zeigt seine Freundin

Heidi Klums (51) Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (18) schwebt auf Wolke sieben – und das möchte der Teenager allem Anschein nach nicht verstecken. Auf Instagram teilt der gebürtige US-Amerikaner eine Bilderreihe mit einigen Schnappschüssen aus seinem Privatleben. Eines der Fotos sticht besonders ins Auge: Ein Bild, auf dem ihn eine dunkelhaarige Schönheit umarmt. Beide sitzen gemeinsam im Sand und schauen auf das Meer. Bei der jungen Dame handelt es sich um Kayla Betulius – Henrys Freundin, die wohl an der University of California studiert.

Dass der 18-Jährige private Einblicke gewährt, ist eher eine Seltenheit. Über die Ausnahme freuen sich aber nicht nur zahlreiche Social-Media-Nutzer, sondern auch Mama Heidi, die den Beitrag ihres Sohnemanns mit einem Like versieht. Auch Henrys Freundin gefällt der Post offenbar sehr – sie kommentiert die herzlichen Worte mit "Liebe dich!" Daraufhin erwidert Henry ein liebevolles "Liebe dich mehr!"

Henrys berühmte Mutter Heidi präsentiert ihre Liebe schon seit Jahren total offen im Netz. In regelmäßigen Abständen teilt das Model Pärchenfotos und Einblicke in ihre Beziehung mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35). Zuletzt veröffentlichte die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit beispielsweise eine ganze Reihe an Bildern, auf denen sie und der Tokio Hotel-Star gemeinsam im Strandurlaub entspannen. Anlass des Trips war der fünfte Hochzeitstag des Paares.

Instagram / henrysamle Heidi Klums Sohn Henry Samuel und seine Freundin Kayla Betulius, September 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

