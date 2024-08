Heidi Klum feiert Hochzeitstag mit Tom oben ohne am Strand

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) feiern einen Meilenstein in ihrer Beziehung! Am Samstag feierten das Model und der Musiker schon ihren fünften Hochzeitstag – und haben ihn offenbar bei einem Strandausflug in vollen Zügen genossen. Auf Instagram teilt die Blondine eine Bilderreihe, die das Paar verliebt am Strand von Capri zeigt. Heidi sitzt auf den Schnappschüssen hinter ihrem Liebsten und kuschelt sich oben ohne dicht an ihren Ehemann heran. Darunter widmet sie Tom liebevolle Zeilen: "Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom."

Auf ihrem Profil veröffentlicht die Germany's Next Topmodel-Jurorin noch einen gemeinsamen Clip, der die Turteltauben in traumhafter Strandkulisse zeigt. Während der Tokio Hotel-Gitarrist auf dem Bauch liegend entspannt, hat es sich auch seine Liebste neben ihm im Sand gemütlich gemacht und legt ihren Kopf auf seinem Rücken ab. "Wir feiern heute und jeden Tag unsere Liebe. Alles Gute zum Jahrestag", schreibt Heidi unter den Clip neben zahlreichen Herzchen-Emojis.

Vor fünf Jahren, am 3. August 2019, hatten sich Heidi und Tom bei einer traumhaften freien Trauung auf einer Jacht das Jawort gegeben. Die rechtskräftige Trauung soll schon einige Monate zuvor, im Februar, stattgefunden haben. Nicht nur an ihrem diesjährigen Hochzeitstag kehrten Heidi und Tom an diesen besonderen Ort zurück: Auch im vergangenen Jahr feierten sie ihren Jahrestag auf Capri.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2023 auf Capri

