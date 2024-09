Prinz William sieht Kates Gesundheitszustand mit Bedacht

Vergangenen Montag verkündete Prinzessin Kate (42) in einem emotionalen Video die positive Nachricht, dass ihre Chemotherapie gegen den Krebs nach mehreren Monaten endlich abgeschlossen ist. Trotz des aktuellen Erfolges ist die schwere Zeit noch nicht vollends überstanden – dies betont auch Prinz William (42) laut People, als er sich während seines Besuchs in Llanelli in Südwales mit einigen Royal-Fans unterhält. "Es ist eine gute Nachricht, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns", äußert sich der britische Thronfolger bedacht.

Auch Kate erklärte bereits in der Videobotschaft auf Instagram, dass sie trotz allem noch immer einen weiten Weg vor sich habe: "Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt." In diesem Moment sei es wichtig, sich weiterhin zu fokussieren und sich nicht auf dem aktuellen Erfolg auszuruhen. Die Familienmutter konzentriere sich von nun an darauf, alles Erdenkliche zu tun, "um krebsfrei zu bleiben".

Nachdem die Chemotherapie der Schwiegertochter von König Charles (75) nun abgeschlossen ist, möchte sie sich zukünftig auch wieder einigen ihrer royalen Verpflichtungen widmen. Unter anderem plane Kate, in den kommenden Monaten einige öffentliche Auftritte wahrzunehmen – alles im Rahmen eines "leichten Arbeitspensums", wie People berichtete. Dem Magazin zufolge sei davon auszugehen, dass die Prinzessin von Wales im November am sogenannten Remembrance Day eine Gedenkveranstaltung zusammen mit dem Rest der Königsfamilie besuchen werde.

