Wann wird Prinzessin Kate wieder Royal-Termine wahrnehmen?

Wann dürfen sich die Fans auf den nächsten öffentlichen Auftritt von Prinzessin Kate (42) freuen? Die Frau von Prinz William verkündete am Montag, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat und sich nun darauf freut, wieder einige royale Aufgaben und Termine wahrnehmen zu können. Laut People absolviere Kate in den kommenden Monaten erst einmal ein "leichtes Arbeitspensum". Es sei davon auszugehen, dass sie im November gemeinsam mit dem Rest der Königsfamilie am sogenannten Remembrance Day eine Gedenkveranstaltung besuchen wird.

Zunächst werde Kate aber weiterhin hauptsächlich aus dem royalen Home Office an ihren Projekten arbeiten. Als Teil ihrer allmählichen Rückkehr in die Öffentlichkeit seien aber einige wenige öffentliche Termine im Rahmen ihrer Wohltätigkeitsarbeit für den Rest des Jahres geplant. In welchem Umfang die dreifache Mutter ihre royalen Pflichten dann 2025 wahrnehmen wird, werde in Absprache mit ihrem medizinischen Team besprochen.

Die Prinzessin von Wales war in diesem Jahr selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihr erster offizieller Auftritt war im Juni bei Trooping the Colour, gefolgt von einem Besuch in Wimbledon im Juli mit ihrer Tochter Charlotte (9). In einem emotionalen Video, das im August nahe ihrem Haus in Norfolk aufgenommen wurde, sprach Kate über die Herausforderungen ihrer Krebsbehandlung und die Bedeutung ihrer Familie in dieser Zeit. "Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", sagte sie und zeigte sich erleichtert, die Behandlung beendet zu haben. Die Familie verbrachte den Sommer gemeinsam auf dem Land, um Kraft zu tanken und die schwere Zeit zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de