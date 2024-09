Nach Kates froher Botschaft: Prinz William ist überglücklich

Prinz William (42) zeigte sich erstmals wieder öffentlich, nachdem seine Frau Prinzessin Kate (42) ein emotionales Video veröffentlicht hatte, in dem sie das Ende ihrer Chemotherapie verkündete. William reiste am 10. September alleine nach Llanelli in Südwales und zeigte sich dort bestens gelaunt. Bei der Interaktionen mit den schaulustigen Royal-Fans lächelte er zuversichtlich. Einen Tag zuvor hatte Kate mitgeteilt, dass sie sich darauf freue, wieder an die Arbeit zurückzukehren und in den kommenden Monaten einige offizielle Termine wahrzunehmen. Sie hatte auch berichtet, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe und nun alles daran setze, krebsfrei zu bleiben.

William besuchte während seines royalen Termins die Swiss Valley Community Primary School, um mehr über das Urdd Eisteddfod 2024 zu erfahren – einem jährlichen Festival, das die walisische Sprache und Kultur feiert. Mit vollerem Bart und einem Lächeln auf dem Gesicht justierte William seine Krawatte, als er aus seinem Range Rover stieg und zur Begrüßung die Hände der Anwesenden schüttelte.

Das Video, das Kate am Montagabend auf Instagram veröffentlichte, zeigte herzerwärmende Momente der Familie. So gehen William und Kate Hand in Hand spazieren oder verbringen mit ihren Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) Zeit in der Natur. Auf einfühlsame Art erzählt Kate, dass die vergangenen neun Monate für ihre Familie "unglaublich hart" gewesen seien. Trotz der Herausforderungen zeigt sich die Herzogin von Wales weiterhin zuversichtlich und scheint bereit zu sein, in ihren Alltag zurückzukehren – auch dank der tiefen emotionalen Bindung zu ihrer Familie und deren bedingungsloser Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William mit Fans in Wales

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr Prinz William ist wegen des Videos so gut gelaunt? Ja, ganz sicher! Nee, er ist ja immer gut drauf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de