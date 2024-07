Davon träumte Falko Ochsenknecht (†39) vor seinem Tod!

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Falko Ochsenknecht (39) überraschend gestorben ist. Auch der langjährige Manager des Berlin - Tag & Nacht-Stars, Melanio Grillenberger, hatte den Tod seines Schützlings nicht kommen sehen, wie er im Bild-Interview erzählt: "Wir wussten nichts von Falkos Tod. Das ganze Büro ist unter Schock. Wir waren überrumpelt, als wir die Nachricht gelesen haben." Dabei hatte Falko vor seinem Ableben noch ein großes Ziel: "Sein absolutes Ziel war, so schnell wie möglich seine Immobilie fertig finanziert zu haben. Das hat er immer und immer wieder betont. Er wollte unabhängig sein und wollte so schnell wie möglich seinen Kredit bei der Bank loswerden."

Darauf habe sich der 39-Jährige auch strengstens fokussiert, wie sein Manager weiter in dem Interview erzählt: "Nach meinem Kenntnisstand hatte er gar kein Partyleben mehr. Er hat immer wieder geschworen, dass er keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt. Geraucht hat er, aber ansonsten kein Alkohol." Stattdessen habe Falkos Fokus auf seinen Social-Media-Profilen gelegen. Besonders TikTok sei seine große Leidenschaft gewesen, durch die er zugleich lukrativ verdiente. "Falko hat zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat mit TikTok verdient. Das ist Wahnsinn. Deswegen waren auch seine Auftritte auf Mallorca nicht mehr interessant genug für ihn. Für einen Auftritt hat er 1.000 Euro bekommen, und davon musste er den Flug noch selber bezahlen", erklärt Melanio.

Nachdem Gerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigte Falkos Freundin auf seinem TikTok-Profil die schrecklichen Neuigkeiten: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen." Sein bester Freund Andre sagte gegenüber RTL: "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen."

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

