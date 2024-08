"Noch nicht aufgeklärt": Lutz Schweigel trauert um Falko

Im vergangenen Monat machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Der Schauspieler Falko Ochsenknecht starb im Alter von 39 Jahren. Sein Kollege Lutz Schweigel (52) leidet immer noch sehr unter dem Verlust seines Freundes. "Es ist unwahrscheinlich traurig. [...] Es war extrem tragisch, weil er ein guter Kerl war. Er hat seine Ziele im Kopf gehabt", erinnert sich Lutz im RTL-Interview. Besonders schlimm sei für ihn die Ungewissheit über die genauen Todesumstände: Es sei noch nicht klar, "wie alles passiert ist, was alles passiert ist".

Der Joe-Darsteller habe erst aus dem Internet vom Tod seines Freundes erfahren – geglaubt habe er die Nachricht zunächst jedoch nicht. "Ich habe noch einen Kommentar dazu abgelassen und gesagt, dass das nur Fake News sein können. Bis ich es dann später über unsere Firma und über andere Kontakte, wo es dann wirklich amtlich war, erfahren habe." Für ihn sei das ein großer Schock gewesen.

Die traurigen Nachrichten wurden Anfang Juli auf TikTok verbreitet. Seine Partnerin schrieb dort: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen." Sein Freund Andre berichtete im Anschluss gegenüber RTL, dass er noch kurz vor seinem Ableben Kontakt mit Falko gehabt habe. "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen." Die Polizei bestätigte damals, dass ein Todesermittlungsverfahren läuft.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI BTN-Urgestein Lutz Schweigel

Anzeige Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de