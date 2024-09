Chris Hemsworth posiert mit Söhnen auf dem roten Teppich

Chris Hemsworth (41) zeigte sich am Mittwochabend zusammen mit seiner Frau Elsa Pataky (48) und ihren gemeinsamen Zwillingssöhnen Sasha (10) und Tristan (10) bei der Premiere von "Transformers One" in Sydney. Der Schauspieler erschien für diesen Anlass in einem lässigen hellblauen Anzug und einem grauen T-Shirt und begrüßte seine Fans am IMAX Sydney in Darling Harbour. Seine beiden Sprösslinge waren in ähnliche Farbtönen gekleidet. Elsa beeindruckte dagegen in einem auffälligen roten Korsett-Top mit passenden weiten Hosen.

Auf dem roten Teppich posierte Chris auch mit seinen Co-Stars, bevor die erste Vorführung des heiß erwarteten Animationsfilms begann. In "Transformers One" leiht Chris der Figur Orion Pax seine Stimme, die später zu Optimus Prime, dem obersten Anführer der Autobots, wird. Ebenfalls auf dem roten Teppich zu sehen war Brian Tyree Henry (42), der Megatron, den Anführer der Decepticons, spielt. Brian trug einen grauen Anzug mit einem langen Mantel, auf dessen Rückseite ein Druck des Cartoon-Charakters abgebildet ist, den er im Film verkörpert.

Das Familienleben spielt für Chris eine bedeutende Rolle, was er immer wieder durch öffentliche Auftritte mit Elsa und den Kindern unter Beweis stellt. Die Schauspieler hatten sich 2010 kennengelernt und heirateten noch im selben Jahr. Ihr ältestes Kind, Tochter India (12), wurde nur zwei Jahre später geboren. Weitere zwei Jahre vergingen, ehe auch Sasha und Tristan das Licht der Welt erblickten.

Getty Images Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry im September 2024

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, 2024

