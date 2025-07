Chris Hemsworth Söhne stehlen ihm auf Red Carpet die Show

Am Donnerstag feierte die Doku-Serie "Limitless: Live Better Now" in London Premiere. Auf dem roten Teppich erschien auch Hollywoodstar Chris Hemsworth (41) mit seiner Frau Elsa Pataky (49). Obwohl das Ehepaar herausgeputzt war wie immer, lagen sicher alle Augen auf ihren beiden Söhnen Sasha (11) und Tristan (11). Die beiden Zwillinge stahlen Mama und Papa in schicken schwarzen Anzügen und Fliegen gekonnt die Show. Ihre ältere Schwester India war an dem Abend zwar nicht mit dabei – dafür gesellte sich aber fast der ganze Hemsworth-Clan zu Chris, Elsa und ihren beiden Jungs. Ebenfalls mit dabei waren Chris' Eltern Craig und Leonie sowie sein jüngerer Bruder Liam (35) mit seiner Partnerin Gabriella Brooks (29).

Dass Chris ein mächtig stolzer Papa ist, machte er schon häufiger in Interviews deutlich. 2020 schwärmte er in einem Interview mit GQ Australia von den Eigenschaften seiner Jungs. "Tristan ist so sportlich, aber er hat keinen einzigen aggressiven Knochen in seinem Körper. Er ist der emotionalste von allen. Sasha hingegen ist wie ein kleiner Gangster", lachte der Avengers-Darsteller. Ganz hält Chris seine Kinder zwar nicht aus der Öffentlichkeit heraus, aber ein Auftritt wie dieser auf dem roten Teppich ist dennoch eine Ausnahme. Zuletzt hatte er die Zwillinge bei der Premiere von "Transformers One" in Sydney mit dabei.

Auch wenn die Hemsworth-Sprösslinge mit dem Blitzlichtgewitter um ihre Eltern aufwachsen, führt die Familie ein Leben abseits von Hollywood. Chris und Elsa entschieden sich, sich in seiner Heimat Australien niederzulassen – das ist aber mindestens genauso weit weg von Elsas Heimat Spanien. Die Entscheidung trafen die beiden Schauspieler aber ganz bewusst. "Es war Liebe auf den ersten Blick. Es ist wie ein Paradies", erklärte die 49-Jährige in einem Interview mit Real Estate. Zuvor lebten die beiden mit den Kindern in Los Angeles inmitten der Glitzer- und Filmindustrie. Das habe sie aber zu sehr "vereinnahmt", weshalb die Sehnsucht nach Ruhe und Natur immer größer wurde. Australien habe all das zu bieten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Zwillingen in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris und Liam Hemsworth mit ihren Partnerinnen und Eltern, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan