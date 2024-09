Frieden? 50 Cent lässt Verleumdungsklage gegen Ex fallen

Kehrt hier endlich Frieden ein? Im April hatte Daphne Joy schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner 50 Cent (49) erhoben. Angeblich habe er sie körperlich missbraucht und vergewaltigt. Daraufhin hat der Musiker die Schauspielerin im Mai auf Verleumdung und Rufschädigung verklagt. Doch wie Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, jetzt zeigen, bittet Curtis James Jackson, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, das Gericht darum, seine Klage "ohne Vorurteile abzuweisen". Um die Abweisung der Klage in Kraft zu setzen, fehlt nur noch die Unterschrift des zuständigen Richters.

Im Juli zeichnete sich die Versöhnung schon ab, denn Daphne hatte damals ihr verhängnisvolles Statement von ihrem Instagram-Account wieder gelöscht. Wie ein Insider seinerzeit gegenüber dem gleichen Magazin verriet, soll sie das allerdings nicht aus Angst vor der Klage von 50 Cent gemacht haben – sie habe um ihres gemeinsamen Sohnes willen gehandelt. Könnte das bedeuten, der Rapper hat mit seiner Vermutung recht behalten? Denn in seiner Anklage behauptete Curtis, Daphne habe die Vorwürfe nur aus Rache erhoben. Nachdem sie im Prozess gegen P. Diddy (54) als Sexarbeiterin gelistet wurde, beantragte der Musiker nämlich aus Sicherheitsgründen das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn Sire.

Bezüglich des Sorgerechts scheint es momentan keine weiteren Entwicklungen zu geben. Allerdings machte Daphne in ihrem Statement auch darauf aufmerksam, dass sie und Sire 50 Cent zuliebe nach New York gezogen seien. Die Schauspielerin wollte ihm "die Möglichkeit geben, [Sire] ein Vater zu sein, und du hast ihn in zwei Jahren [...] zehnmal gesehen." Sie habe es satt, ihrem Kind gegenüber ein Image aufrechtzuerhalten und zu schützen, das er nicht einmal verdient habe. Diesbezüglich hat 50 Cent sich noch nicht weiter geäußert.

Daphne Joy, Schauspielerin

50 Cent und sein Sohn im August 2023

