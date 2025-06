Abdu Karakuyu sicher: Kim-Nikola-Drama ist inszeniert

Zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) scheint es mächtig gekracht zu haben. Nach einem Vorfall, den Kim als "körperliche Gewalt" bezeichnete, wurde die Verlobung der beiden Reality-TV-Stars gelöst. Doch nicht nur dieser Zwischenfall sorgt für Schlagzeilen: Der ehemalige Temptation Island-Kandidat Abdu Karakuyu meldete sich mit brisanten Vorwürfen zu Wort. Auf Instagram behauptete er, dass viele Dramen des Paares inszeniert gewesen seien, um Reichweite und Geld zu generieren.

Abdu, der in der Show eine enge Verbindung zu Nikola und auch Kontakt zu Kim hatte, erhebt in einem mittlerweile gelöschten Video schwere Anschuldigungen gegen das ehemalige Paar. Er warf Kim und Nikola vor, ihre dramatischen Schlagzeilen bewusst inszeniert zu haben. "Man sollte die Leute nicht verarschen, nur damit man irgendwie Reichweite hat", empörte sich Abdu. Außerdem erklärte er, dass Nikola keineswegs ein "Unschuldslamm" sei, was bereits in der Ehe mit seiner Ex-Frau Gloria Glumac (32) klar wurde. Dabei blieb Abdu mit seinen Anschuldigungen jedoch recht vage.

Kim und Nikola haben sich zwar bislang nicht zu den aktuellen Vorwürfen geäußert, doch das Thema sorgt weiterhin für Schlagzeilen in der Reality-TV-Branche. Bereits während der gemeinsamen Drehzeit bei "Temptation Island" gerieten Abdu und Kim in einen Konflikt, nachdem Kim ihn im Pool küsste – eine Situation, die auch bei Zuschauern Diskussionen auslöste. Ihr wurde damals vorgeworfen, Abdus Grenzen nicht akzeptiert zu haben.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / abdu.bfasg Abdu Karakuyu, Reality-TV-Bekanntheit

