Zweites Kind: So groß ist Patrizia Palmes Babybauch bereits

Patrizia Palmes (30) zweites Kind lässt wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten! Auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Influencerin in den vergangenen Tagen immer wieder voller Stolz, wie groß ihr Schwangerschaftsbauch inzwischen schon ist. In ihrem neuesten Reel präsentiert die Zweifach-Mama in spe ihre gewölbte Körpermitte beispielsweise in einem hautengen schwarzen Kleid. Dazu verrät sie mithilfe eines Hashtags auch, dass sie bereits in der 36. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen ist.

Patrizia und ihr Ehemann Dennis verrieten im Laufe der Schwangerschaft bereits das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Das Paar darf sich auf ein Mädchen freuen. Ihre erste Tochter Malia bekommt also schon bald eine kleine Schwester. Weitere Details wie beispielsweise den Namen ihres zweiten Kindes behalten die stolzen Eltern bislang aber noch für sich.

Patrizia und Dennis gehen schon seit vielen Jahren Hand in Hand durchs Leben. 2019 schworen sie sich dann im Rahmen einer romantischen Trauung die ewige Liebe. Ihre erste Tochter Malia erblickte im Januar 2021 das Licht der Welt. Ihre zweite Tochter macht das Familienglück in den kommenden Wochen perfekt.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann beim Genderreveal von ihrem zweiten Baby

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme im April 2024

