Mädchen oder Junge? Patrizia Palme enthüllt Babygeschlecht!

Patrizia Palme (29) erwartet ihr zweites Baby! Das Geschlecht ihres erwarteten Nachwuchses behielt die Influencerin für sich – bis jetzt! In einem Instagram-Video enthüllen die Blondine und ihr Mann nun endlich das Babygeschlecht: Sie erwarten ein Mädchen. Um die Nachricht spannend zu verkünden, öffnen Patrizia und ihr Mann in dem kurzen Clip eine Box, in der sich Luftballons befinden, die das bislang gut behütete Geheimnis offenbaren sollen. Pinke Luftballons strömen in die Luft – die beiden freuen sich also auf ein Töchterchen.

Vor zwei Monaten teilte Patrizia die süßen Babynews erstmals mit ihrer Community im Netz. Auch für diese Verkündung schnitt sie ein niedliches Video zusammen. In dem Clip, den sie mit "Baby lädt" betitelte, halten die werdenden Eltern ein Ultraschallbild des erwarteten Nachwuchses in die Kamera. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Influencerin bereits in der 15. Schwangerschaftswoche. Baby Nummer zwei wird demnach im Herbst zur kleinen, dreiköpfigen Familie stoßen.

Patrizia und ihr Mann Dennis gehen schon seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2019 besiegelten die Turteltauben dann ihre Liebe und traten gemeinsam vor den Traualtar. Der erste Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten: Im Januar 2021 begrüßte das Paar Töchterchen Malia auf der Welt. Jetzt, rund drei Jahre später, freut sich die Familie auf weiteren Nachwuchs.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann beim Genderreveal von ihrem zweiten Baby

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihre Tochter Malia

