Plant Neu-Mama Christina Hänni etwa noch weiteren Nachwuchs?

Christina Hänni (34) schwebt derzeit im absoluten Babyglück! Die Tänzerin und ihr Mann Luca Hänni (29) begrüßten im Juni ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. In einem Q&A auf Instagram beantwortet die Let's Dance-Bekanntheit nun die Frage, ob sie sich noch weitere Kinder wünscht. "Wir sind noch dabei, erstmal alles zu realisieren und zu genießen", erklärt sie und stellt klar: "Die Frage stellen wir uns noch gar nicht und ich möchte auch erst mal wieder zu mir selbst finden, bevor ich mir selbst die Frage stelle."

Zuvor hatte Christina bereits auf Instagram einen Einblick in ihren neuen Alltag als frischgebackene Mama gegeben und dabei gestanden, dass es für sie nicht immer leicht sei. Zu einem kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie sie die Mini-Füßchen ihres Wonneproppens streichelt, schrieb sie: "Ich bin schon definitiv an meine Grenzen gekommen und wusste nicht mehr, wo mein Körper anfängt und aufhört und wo oben und unten ist!" Dennoch würde sie um nichts in der Welt tauschen wollen. "Wenn ich sie anschaue, ist jedes bisschen Unannehmlichkeit, der Schlafmangel, das Vollzeitstillen, jeder Schmerz und alles einfach vergessen und das ist es so was von wert", schwärmte sie.

Bereits kurz nach der Geburt stellten Christina und Luca klar, wie glücklich sie mit ihrer kleinen Familie sind. "Seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprochen habe, hat sich mein Leben komplett geändert. Es ist einfach wunderschön", verkündete die TV-Bekanntheit damals auf Instagram. Der stolze Papa gab daraufhin einen kleinen Einblick in den Alltag mit seiner Tochter: In einem kurzen Video war zu sehen, wie Luca mit einer Gitarre neben seinem Baby im Bett sitzt und ihm einen gefühlvollen Song vorsingt. "Unser Morgenritual", kommentierte er die süße Aufnahme.

