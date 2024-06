Wie süß! Das ist Luca Hännis Morgenritual mit seinem Baby

Luca Hänni (29) sorgt dafür, dass seine Tochter einen besonderen Start in den Tag hat! Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der stolze Vater jetzt einen kurzen Clip, in dem ein niedlicher Papa-Tochter-Moment zu sehen ist: In dem Video sitzt Luca mit einer Gitarre neben seiner kleinen Tochter im Bett – und dabei singt er ihr einen gefühlvollen Song vor. "Unser Morgenritual", betont der Musiker dazu.

Lucas Community ist von diesem Video total begeistert! In der Kommentarspalte machen zahlreiche User deutlich, wie gerührt sie sind. "Oh Gott, ich hatte gerade innerhalb von Sekunden Tränen in den Augen! Wie schön ist das bitte?!", "Megaschön! Genießt diese Momente! Die Kleinen werden so schnell groß [...]" oder auch "Ist das süß! Luca ist voll in seiner Paparolle angekommen und total verliebt in seine Tochter", schwärmen beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Luca und seine Frau Christina (34) sind erst seit wenigen Tagen Eltern. Mitte Juni verkündeten der Sänger und die Profitänzerin in den sozialen Medien, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", schrieb das Paar im Netz.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Mai 2023

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

