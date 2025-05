Diese Profis gehen auf große "Let's Dance"-Tour 2025

Die beliebte Show Let's Dance geht auch 2025 wieder auf große Tournee und bringt ihre packenden Tanznummern auf die Bühnen Deutschlands. Ab dem 1. November startet die "Let's Dance"-Tour in Riesa und wird insgesamt 35 Liveshows in 18 Städten umfassen. Die Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit 16 Profitänzern freuen, darunter Publikumslieblinge wie Ekaterina Leonova (38), Valentin Lusin (38) und Kathrin Menzinger (36), wie RTL nun bekannt gab. Gemeinsam mit weiteren bekannten Gesichtern wie Renata Lusin (37), Vadim Garbuzov (38) und Malika Dzumaev (34) sollen sie für atemberaubende Auftritte sorgen. Letztere musste wegen eines Bandscheibenvorfalls pausieren, wird bei der Tour wieder antreten und damit ihr tänzerisches Comeback feiern. Weiter mit dabei sind: Zsolt Sándor Cseke (37), Anastasia Maruster, Sergiu Maruster, Katja Kalugina (32), Patricija Ionel (30), Mariia Maksina (27), Alexandru Ionel (30), Evgeny Vinokurov (34), Paul Lorenz (38) und Mikael Tatarkin.

Die Ankündigung der Tour sorgte bei den treuen Anhängern der Show, von der es bereits einige Specials und Ableger gibt, nicht nur für Freude, sondern auch für ein wenig Enttäuschung. Auf der Liste der teilnehmenden Profis fehlt Christina Hänni (35), was viele Fans bedauern. Eine offizielle Erklärung gibt es bislang nicht, doch es wird spekuliert, dass ihr Fehlen mit den Verpflichtungen ihres Ehemanns Luca Hänni (30) zusammenhängt. Er ist im selben Zeitraum ebenfalls auf Tour. Da das Paar letztes Jahr Eltern geworden ist, muss sich Christina in dieser Zeit möglicherweise um die gemeinsame Tochter kümmern. Trotz der Abwesenheit der Tänzerin verspricht die Tour ein Event der Extraklasse zu werden. Wer von den prominenten "Let's Dance"-Teilnehmern mit dabei ist, wurde allerdings noch nicht enthüllt.

Die Erfolgsgeschichte der "Let's Dance"-Tour findet seit Jahren großen Anklang bei Fans der TV-Show. Erstmalig brachte sie 2019 das glamouröse Tanzspektakel in die Veranstaltungshallen des Landes. Für viele Zuschauer ist es die perfekte Gelegenheit, ihre Lieblinge hautnah zu erleben. Auch die Jury um Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) ist natürlich mit von der Partie. Unter den Fans besonders beliebt ist Ekaterina Leonova, die in Interviews immer wieder ihre Leidenschaft fürs Tanzen betont: "Es ist so wunderbar, die Energie des Live-Publikums zu spüren." Bis zur Tour gibt es jedoch noch ein Highlight: Am Freitag, den 23. Mai, wird in der Finalshow des TV-Formats der Gewinner der aktuellen Staffel gekürt. Zum ersten Mal kämpfen nur männliche Stars um den Sieg. Fabian Hambüchen (37), Taliso Engel und Diego Pooth tanzen um den Titel.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

